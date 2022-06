Dall’Uruguay: Peñarol, Viatri e Gargano accusati di abusi sessuali

I fatti sarebbero accaduti a marzo e la denuncia è partita da due donne che lavoravano in un locale come animatrici durante una festa

Un nuovo caso di violenza di genere scuote il calcio, in questo caso l’uruguaiano. Ha riportarlo è stata l‘edizione uruguaiana di El Pais, secondo cui “due giocatori del Peñarol sono stati denunciati lunedì da due donne che lavorano in una festa per bambini”.

I fatti in questione sarebbero accaduti a marzo di quest’anno e sembra che si tratti di un caso “di abuso sessuale”, come ha spiegato a Underlined (Canale 10) l ‘avvocato che li rappresenta, Valentina Díaz. Il pubblico ministero avrebbe chiesto di acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

La denuncia è stata depositata presso la Procura per i crimini sessuali nel paese vicino. Il pubblico ministero Maximiliano Sosa non ha voluto rilasciare dichiarazioni e ha spiegato a Ovación, (El Pais) che “come ogni caso investigativo, si tratta di informazioni riservate poiché dobbiamo raccogliere prove da entrambe le parti”. Mentre il presidente del Peñarolci ha tenuto a precisare che “l’unica cosa che sappiamo è che questo fatto non ha nulla a che fare con il club. È una cosa della vita privata dei giocatori”.

El Observador però ha fatto due nomi, citando i calciatori Lucas Viatri (35) e Walter Gargano (37), come i presunti accusati.