Corsport: Spalletti dovrà turarsi le orecchie per i deliranti che gli chiederanno lo scudetto

Alla fine della fiera, Spalletti lo accontenti con poco. Va via Insigne, gli prendi l’ineffabile e impronunciabile Kvaratskhelia, il georgiano. Non lo conosce, ma gli sta bene. Si fida molto di Giuntoli. Gli garba questo Olivera al posto di Ghoulam e soprattutto gli garba il riscatto di Anguissa, uno dei cinque, sei puledri da competizione Champions di cui sopra. Blindategli Kouly, dategli un altro centrale e Spalletti non farà le fuse, ma farà il suo. Andrà alla guerra, ben sapendo che dovrà turarsi le orecchie per i deliranti che gli chiederanno lo scudetto, nel momento in cui il Milan si rinforza, l’Inter acchiappa Lukaku e Dybala, la Juventus prende Pogba, ritrova Chiesa e la Roma vuole fare felice Mourinho.