Corsport: la cessione di Ounas per finanziare l’acquisto di Deulofeu

Ounas piace al Monza ma anche al Torino. Giuntoli ha spiegato: «Non svendiamo nessuno». Deulofeu rimane il primo da inserire in organico

Il Napoli e il calciomercato in uscita. Se non parte Ounas, non arriva Deulofeu. Ne scrive il Corriere dello Sport:

Ounas piace al Monza ma anche al Torino ma il Napoli, attraverso Giuntoli, lo ha spiegato: «Non svendiamo nessuno». Neanche il francesino che neppure quest’anno è riuscito a guadagnarsi lo spazio che Spalletti gli avrebbe concesso. E dunque, se arriveranno richieste, partirà la rumba e si ricomincerà a parlare delle occasioni perdute da Ounas, che rimane comunque un giovanotto (26 anni che a novembre saranno 27) in cerca di definizione: per l’algerino, valore di mercato definito mai inferiore ai dieci milioni di euro. Utile per finanziare, in parte, l’acquisto di Deulofou, che rimane il primo sotto punta o ala o esterno da inserire eventualmente in organico.