CorSport: il Napoli vicino a chiudere per Ostigard a 5 milioni

Il giocatore, di proprietà del Brighton e reduce da un prestito al Genoa, è felice di trasferirsi a Napoli. La chiusura dell’affare non è distante

Il Napoli punta a Ostigard per rinforzare la difesa. Il Corriere dello Sport scrive che la chiusura dell’affare è vicina.

“Il Napoli ha scelto il suo quarto difensore, si chiama Leo Skiri Ostigard, ha 22 anni, è norvegese, di proprietà del Brighton e potrebbe tornare subito in Italia dopo l’esperienza di sei mesi in prestito al Genoa. La chiusura non è distante”.

“Il difensore norvegese, anni 22, costerà poco meno di cinque milioni. Il giocatore è felice di trasferirsi al Napoli, tra i suoi idoli c’è Fabio Cannavaro, col quale condivide l’elevazione a dispetto di un fisico tutt’altro che da corazziere (184 centimetri di altezza)”.