CorSport: il mercato della Lazio è fermo, Sarri inizia ad agitarsi, potrebbe arrivare anche una rottura

È arrivato un solo rinforzo e l’assenza di offerte per Milinkovic Savic complica le cose. Il 6 luglio Sarri si confronterà con il club, tutto può accadere.

Per la prima volta, quest’anno, la Lazio ha anticipato la programmazione del suo mercato, scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Finora ci aveva abituati a depositi di contratti a pochi istanti dalla chiusura del calciomercato. Stavolta è diverso e la spinta Lotito l’ha ricevuta dal rinnovo di Sarri.

“Il rinnovo del contratto di Sarri, a costi elevatissimi per un attento amministratore come Lotito (oltre 10 milioni netti, quindi 20 da mettere in bilancio nei prossimi tre anni), ha probabilmente spinto il club ad accelerare i tempi in modo da consentire al tecnico di partire, il 6 luglio, con quasi tutta la rosa a disposizione, salvo situazioni da sistemare in corsa”.

I giocatori per il nuovo ciclo di Sarri erano stati già individuati tutti a fine campionato: Carnesecchi in porta (più un vice più competitivo di Reina), Marcos Antonio, Romagnoli, Casale ed un vice Immobile. Ma, a parte Marcos Antonio, già preso, la Lazio si è fermata, dimenticando che quest’anno il mercato si chiuderà addirittura dopo la quarta giornata di campionato.

“Non c’è molto tempo da perdere e Sarri, dal suo buen ritiro in Toscana, sta iniziando ad agitarsi perché è un tecnico che preferisce lavorare subito con tutta la rosa per trasmettere i suoi principi tattici, mai facili da apprendere per chi non li conosce. Al momento Mau tace, ma gli spifferi cominciano ad arrivare: il 6 luglio, primo giorno ad Auronzo, il tecnico farà le proprie valutazioni e si confronterà con la società. Possibilità di una rottura clamorosa? Al momento non c’è alcun segnale, ma tutto può accadere, nel bene o nel male”.

Del resto, al momento, non ci sono i mezzi per garantire al tecnico i giocatori garantiti dal club a fine stagione.

“D’altronde Lotito si è fatto prigioniero quasi da solo, anzi in compagnia del ds Tare che con Sarri, tra l’altro, non ha una grande sintonia: a nessuno dei due, infatti, è ancora arrivata un’offerta indecente per Milinkovic Savic (almeno tra i 60 e i 70 milioni di euro), con cui avevano pensato di finanziare il rilancio”.