CorSport: Fabian Ruiz rischia di diventare il nuovo Milik

Il Napoli gli ha proposto il rinnovo fino al 2024 con ritocco e clausola di 30 milioni, ma non c’è accordo. A gennaio potrebbe liberarsi a zero

Fabian Ruiz rischia di diventare un nuovo Milik. Il rinnovo dello spagnolo con il Napoli è ancora in bilico. Potrebbe liberarsi a zero e firmare con altre squadre da gennaio 2023. Il Corriere dello Sport ricapitola la situazione.

“Il contratto di Ruiz scadrà nel 2023 e a gennaio potrebbe già liberarsi a zero, e così il club azzurro ha prospettato un prolungamento fino al 2024 con ritocco d’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni, ovvero l’identico importo versato al Betis quattro anni fa per liberarlo”.