Corsport: Deulofeu è l’uomo per il Napoli verticale, ha un destro che incanta

Gerard Deulofeu. Sarebbe l’uomo giusto per sostituire Insigne, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Dello spagnolo dell’Udinese scrive:

La storia di Gerard Deulofeu è quella di un predestinato che, per le strane vicende di cui è pieno il gioco del calcio, diventa un postdestinato.

Se Deulofeu è davvero il giocatore di quest’ultima stagione a Udine, sul piano tecnico il Napoli non farà un salto indietro passando dal suo vecchio capitano allo spagnolo. La differenza di caratteristiche è legata agli spazi: lo spagnolo ne ha un bisogno vitale per far valere la sua velocità, o meglio ancora, la sua tecnica in velocità; il “canadese” era prezioso pure negli spazi più angusti, anche in quel caso sapeva come sfruttarli.

La presenza di Deulofeu al fianco di Osimhen potrebbe indurre Spalletti a intensificare le verticalizzazioni rapide: la palla in profondità a uno dei due può creare problemi seri a ogni tipo di difesa. Lo spagnolo ha un destro che incanta (e per questo viene più spesso utilizzato a sinistra), ha dribbling, visione di gioco, rifinitura e conclusione. Tredici gol e cinque assist nel campionato scorso in una squadra che, pur brillando soprattutto nella seconda parte della stagione, non aveva la possibilità di raggiungere, come quantità e qualità, il livello della produzione offensiva del Napoli. Nel golfo Deulofeu dovrà aumentare il numero dei gol.