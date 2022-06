CorSport: contro l’Ungheria potrebbe toccare a Meret, Mancini lancia Ricci e Gatti 

Per Donnarumma si deciderà tra oggi e domani: l’idea è preservarlo per l’Inghilterra. In attacco Belotti e Raspadori. In allenamento alternanza Gnonto-Gallo

Le condizioni di Donnarumma dopo la lussazione al dito della mano non preoccupano. Il Corriere dello Sport scrive che il portiere vorrebbe giocare già domani contro l’Ungheria, a meno che non sia costretto a rimandare a sabato, per la partita con l’Inghilterra.

“Le sue condizioni verranno di nuovo valutate nelle prossime ore. Il ct Mancini ha preso tempo per una decisione. Viene considerato probabile il suo impiego sabato a Wolverhampton con l’Inghilterra, ma Gigio non esclude di potersi presentare tra i pali anche domani sera al Manuzzi di Cesena”. “I dubbi su Donnarumma si risolveranno tra oggi e domani. Nel caso in cui i rischi fossero elevati, toccherebbe ad Alex Meret, terzo all’Europeo 2021. Gigio, però, vuole giocare”.

Per il resto, domani il ct Mancini ne cambierà altri dieci rispetto al match di sabato contro la Germania. Dall’allenamento di ieri sono già emerse alcune indicazioni.

“Un’indicazione chiara è emersa sulla linea mediana. Il ct ha intenzione di mettere alla prova Samuele Ricci”.

Il play dell’Empoli ha debuttato negli ultimi minuti contro i tedeschi, potrebbe trovare spazio tra i titolari, con Barella e Locatelli, favorito su Pessina. In difesa, ci sarà Bonucci “e le prove hanno svelato la possibilità di un debutto di Federico Gatti, centrale del Frosinone su cui ha puntato la Juve per il futuro”.

“Come terzini Di Lorenzo o Calabria a destra, Dimarco in vantaggio su Scalvini a sinistra. Davanti sembra scontato l’impiego di Belotti e Raspadori. Gnonto si alternava al Gallo da centravanti. Un rebus l’attaccante di destra. Occhio a Zerbin o Cancellieri, Caprari non è ancora totalmente recuperato”.