CorMez: a 24 ore dalla scadenza, per Mertens le speranze sono ridotte al lumicino

Non ci sono progressi nella trattativa tra il belga e il club. Ognuno resta nelle sue posizioni e intanto incombe anche il ritiro

Il futuro di Dries Mertens è ancora una incognita, ma sembra piuttosto scontato che sia lontano da Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che le speranze che resti in città sono ormai ridotte al lumicino, anche in considerazione del fatto che tra 24 ore il suo contratto scadrà in modo naturale. Nessun progresso nella trattativa tra Dries e il club: ognuno resta nelle sue posizioni. L’epilogo sembra abbastanza scontato.

“Speranze ridotte al lumicino per Dries Mertens. Non ci sono grandi progressi nella trattativa (ormai manca un giorno alla fine naturale del suo contratto). Ognuno resta sulle sue posizioni: si attende uno scatto nei prossimi giorni anche perché incombe il ritiro”.