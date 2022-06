Calciomercato.com: un fondo arabo pronto a investire 350 milioni per rilevare la Fiorentina

Calciomercato.com lancia la bomba: la Fiorentina è in vendita e ci sarebbe anche un fondo arabo pronto ad acquistarla.

“La Fiorentina è in vendita, anzi: avrebbe già addirittura un compratore. Si tratterebbe di un fondo arabo, pronto a investire 350 milioni di euro per rilevare il club che Rocco Commisso ha acquistato nel giugno 2019 dalla famiglia Della Valle. Potrebbe essere questa la ragione per cui il mercato viola è in assoluto stato di impasse, tante voci, ma nessun fatto concreto, salvo in queste ore la conferma e il rinnovo del contratto a Vincenzo Italiano, peraltro una garanzia per chiunque dovesse essere nel futuro immediato il nuovo padrone della Viola”.