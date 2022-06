Più forti della carenza di strutture, le ragazze hanno battuto il Phoenix Caivano ai play off di serie D

‘C’ hanno creduto. ‘C’ sono riuscite. Le ragazze della Com-Cavi Meta Volley domenica 12 giugno hanno battuto il Phoenix Caivano ai play off di serie D conquistando il pass per la serie C. In un campionato che le ha viste far fronte ad imprevisti, infortuni e battute d’arresto, sono cresciute, partita dopo partita, mentalmente e fisicamente. Hanno affrontato gli ostacoli con spirito di squadra e con maturità, loro che di “maturo” (perché già neomaggiorenni) hanno solo un elemento. Ed il campo che non mente e che alla fine ripaga dei sacrifici e decreta la vittoria, le ha premiate. Perché ha doverosamente premiato l’instancabile e paziente lavoro del coach Marilù Cilento che affiancata dalla competenza del coach Luigi Russo e dall’insostituibile presenza di Mister Francesco Ambrosio, le ha accompagnate, allenamento dopo allenamento, al raggiungimento di questo traguardo. Non le hanno fermate le strutture inadeguate nelle quali si sono allenate, ma con determinazione si sono conquistate l’accesso ad un torneo che se affronteranno sulla stessa falsariga dell’impegno fin qui profuso darà loro grandi soddisfazioni.