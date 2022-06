Budapest, Ceccon deve restituire il bronzo: annullata la squalifica a Ress

L’azzurro era entrato sul podio nonostante il quarto posto per la squalifica dello statunitense, ma gli Usa hanno fatto ricorso e la giuria lo ha accolto

E’ durata poco per Thomas Ceccon la gioia per aver conquistato il bronzo nei 50 metri dorso ai Mondiali di Budapest. L’azzurro si era aggiudicato la medaglia e il terzo posto sul podio dopo la squalifica dello statunitense Ress, ma il provvedimento è stato revocata dopo che il ricorso degli Usa – avanzato subito dopo la premiazione – è stato accolto dalla giuria. A Ress, dunque, va la medaglia d’oro, al connazionale Armstrong quella d’argento mentre il bronzo se lo aggiudica il polacco Masiuk. Ceccon è quarto in classifica, per due centesimi. Dovrà restituire la sua medaglia.

L’Italia ha 9 medaglio in vasca, che è comunque il più alto bottino a un Mondiale.