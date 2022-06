Altafini: «Il Napoli ha sbagliato a non vendere Koulibaly due anni fa, poteva rifare la squadra»

José Altafini, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la situazione relativa al rinnovi di contratto di Koulibaly. Ha parlato anche di Osimhen. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Koulibaly.

«Il Napoli in passato, due anni fa, non ha ceduto Koulibaly per 80 milioni quando adesso ne vale 30. Ha sbagliato. Con quei soldi poteva rifare la squadra, mettere a posto i conti e magari vincere il campionato. L’ha fatto la Juventus con Herny, Pogba e Zidane. L’Inter del Triplete poteva vendere Milito, non l’ha venduto.e ha sbagliato. Quando hai un gioiello e hai la possibilità di venderlo va fatto. I club però possono fare degli sbagli, può capitare»