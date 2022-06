Alizé Cornet: «Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid e lo abbiamo tenuto nascosto»

«Ci sono sempre stati giocatori che si sono ritirati perché malati. Non voglio sottovalutare l’effetto Covid. Ci sono giocatori che hanno la gastroenterite, l’influenza. Alcuni anni nei tornei c’era un’ecatombe di gastroenteriti a causa del cibo non molto fresco. Ci sono stati due, tre, quattro giocatori che si sono ritirati, è stata solo sfortuna. Non si introduce certo un protocollo per i malati di gastroenterite! Il Covid ora è entrato nei costumi della gente, ci sono i vaccini, ecc. Se torniamo a questa roba non ci sto! Al Roland Garros c’è stata un’epidemia di Covid, nessuno ne ha parlato. Nello spogliatoio ce l’avevano tutti e non abbiamo detto niente. Quando roba del genere esce sulla stampa, su grandi giocatori del genere, si comincia ad attizzare il fuoco e questo mi preoccupa un po’».