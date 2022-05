Zangrillo: «Chiedo scusa ai tifosi, li abbiamo traditi. Loro non meritano la Serie B. Il Genoa sì»

Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-Genoa, il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo.

In prospettiva futura avete pensato di migliorare la squadra? In quali settori?

«Non voglio essere ridicolo o banale, la squadra va rinforzata in ogni settore, è inutile che mi metta a cercare di coprire di congetture il futuro, evidentemente oggi sono particolarmente colpito, sono molto aderente alla realtà, riesco sempre a considerare che lo sport è una cosa diversa dalla vita, ma quando assisti al nostro pubblico è inutile guardare lontano, dobbiamo al pubblico delle risposte, se vogliamo continuare ad essere da Genoa dobbiamo ammettere che tutti abbiamo commesso errori e avremmo potuto correggerli in tempo. Per primo dico che la colpa è la nostra, chiedo scusa e abbraccio tutti i tifosi. Nonostante gli sforzi della squadra abbiamo tradito le loro aspettative. Abbiamo perso partite che non dovevamo perdere, quando una squadra non vince merita la Serie B, anche se la prossima partita è ancora da giocare e ci sono i frati indovini che pensano che ci sia ancora possibilità di sopravvivenza. I tifosi del Genoa, invece, non meritano la Serie B».