Vrsaljko dagli infortuni alla centesima presenza con l’Atletico: può strappare il rinnovo

Su Marca. Finché c’era Trippier sembrava che la permanenza del terzino ex Inter fosse del tutto esclusa. Le sue prestazioni hanno cambiato le cose

Tra gli addii celebrati dal Wanda Metropolitano di domenica scorsa potrebbe non esserci solo quello altisonante di Luis Suarez. Sicuramente partirà Herrera, che va in Mls. Felipe rinnoverà. Resta invece profondamente in bilico la posizione di Vrsaljko, il terzino croato da sempre molto apprezzato in Italia, ex Sassuolo ed anche ex Inter. Vrsaljko, scrive Marca, è «un’incognita».

L’Atletico – scrive Marca – non sembrava puntarci. Ma la decisione definitiva sul rinnovo del rapporto contrattuale ha subito oscillazioni di ogni genere. Finché c’è stato Trippier, la permanenza sembrava assolutamente da escludere: Vrsaljko era un panchinaro, sembrava ingrassato, aveva avuto tantissimi infortuni. Poi però Trippier è partito e l’impegno dimostrato dal croato in alcune partite – a cominciare da quella col Porto in Champions, in cui s’è letteralmente la faccia perché la squadra si qualificasse per gli ottavi – ha permesso a Vrsaljko di guadagnarsi una nuova considerazione.

Arrivati al momento della verità, Marca scrive che pare che né l’Atletico né il calciatore abbiano le idee chiare. Vrsaljko ha raggiunto qualche settimana fa le 100 presenze nel club. La sensazione è che l’Atletico – che non lo considera più un titolare indiscusso – potrebbe offrirgli un contratto decisamente ridimensionato. Il punto è che non è affatto detto che corrisponda alle ambizioni del ragazzo.