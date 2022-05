Trentalange: “prima o poi gli arbitri spiegheranno le loro decisioni”. Ma non ora, non qui

Il presidente dell’associazione arbitri Trentalange ha detto oggi al Coni che prima o poi arriveremo alle comunicazioni arbitrali a fine partita. Con calma, senza fretta. Con i tempi degli arbitri.

«Arriveremo a comunicare il perché delle decisioni arbitrali a fine partita. Non subito, non immediatamente dopo la partita quando gli animi sono ancora caldi e le analisi di questo tipo non avvengono in un ambiente di reciprocità. Ma siamo sicuri che ci arriveremo. Stiamo lavorando a un progetto di comunicazione. Ma non dopo la partita e non per giustificarci. L’importante è parlare di tattica, di confronto, dando chiavi di lettura. Nel calcio anche quando si analizza la stessa immagine, non tutti formulano lo stesso giudizio».