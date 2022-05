The Athletic: la faccia sconsolata di Lukaku è diventata un meme, al Chelsea è sempre più solo

È completamente disconnesso dal resto della squadra. E lo provano anche i dati, non solo il volto: è il calciatore che riceve meno palloni

The Athletic scrive che la sua faccia sconsolata ha dato adito a mille tweet. È la faccia di Romelu Lukaku, seduto sulla panchina del Chelsea a Goodison Park, da cui traspare l’amara consapevolezza di altri novanta minuti senza giocare. Tuchel ha preferito Pulisic e Ziyech al centravanti più pagato della storia del calcio per tentare di trovare un disperato pareggio contro l’Everton, il club di Premier per cui Big Rom ha segnato più di chiunque altro.

«La telecamera ha indugiato abbastanza a lungo per assicurarsi che diventasse un meme» 😂 Ennesima panchina per #Lukaku, i tifosi del Chelsea scatenati su Twitter: “Guardatelo… ha la faccia di uno che vuole tornare all’#Inter. Di certo, dopo l’intervista rilasciata a SkySport Italia, non poteva aspettarsi trattamento differente.”

#DailyMail pic.twitter.com/0TVVpckicr — InterHub (@InterHubOff) May 2, 2022

È almeno da quando ha rilasciato quell’intervista a Sky in cui confessava di voler tornare all’Inter che al Chelsea gli contestano poco impegno e poco attaccamento alla causa. Ma la parola che si avvicina di più a riassumere l’esperienza di Lukaku in questo 2022 per The Athletic è «isolamento». È disconnesso dal resto della squadra e si vede pure in campo, tra corse fuori tempo, chiamate per passaggi che non arrivano mai e una generale mancanza di coinvolgimento, descritta impietosamente dai famosi sette tocchi in una partita, contro il Crystal Palace a Selhurst Park a febbraio. Un isolamento che s’è fortemente percepito anche quando – come con l’Arsenal – era stato scelto a sorpresa tra gli undici titolari. Basti pensare che Lukaku è secondo i dati statistici il calciatore del Chelsea che riceve meno palloni, a una distanza considerevole da tutti gli altri. Attenzione: ci sta che il numero 9 sia meno coinvolto nella costruzione del gioco, ma non fino a questo punto: al Manchester United (stagioni non esaltanti) e all’Inter (stagioni spettacolari) aveva numeri significativamente migliori anche sotto questo punto di vista.

A The Athletic sono state smentite tensioni tra Lukaku e i compagni di squadra. Si sa solo che è molto vicino a Ziyech e Malang Sarr, che ha il suo stesso procuratore. Sta di fatto che Tuchel aveva detto, a settembre, che Lukaku era un profilo che mancava al Chelsea anche per la sua capacità di essere uomo spogliatoio. Una capacità che a Londra non è emersa.