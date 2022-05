La partita sospesa quasi un quarto d’ora per lancio di oggetti tra i due settori che sono adiacenti. Non è chiaro quel che è successo

Non è che si capisca granché, tranne gli insulti, questo è il video di un tifoso dello Spezia, video girato durante i minuti (quasi un quarto d’ora) in cui Spezia-Napoli è stata sospesa per lancio di oggetti da un settore all’altro.