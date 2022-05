Spalletti: «Insigne parte, ma la società ha preso un calciatore simile come Kvaratskhelia»

In conferenza: «Lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare. Si sono viste cose belle, come a Bergamo che sono usciti dall’Europa e i tifosi hanno festeggiato la squadra»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la sfida vinta contro lo Spezia

Sugli scontri iniziali?

«Bisogna sempre valutare chi c’è allo stadio, che ci sono famiglie e non si possono far vedere degli episodi del genere. È una cosa che ci spacca il cuore, non è quello il modo giusto. Lo stadio serve a tutti per divertirsi e passare un bel pomeriggio e tifare. Si sono viste cose belle, come a Bergamo che sono usciti dall’Europa e i tifosi hanno festeggiato la squadra. Così come a Genova, che i tifosi hanno sostenuto la squadra nonostante la retrocessione. Quello è il modo giusto»

Ha tenuto in campo 90′: è un segnale al club?

«Il club sa bene cosa penso su Koulibaly. Ci sono calciatori che hanno cose differenti. Difficile creare il sentimento che ha lui per questa squadra, la stessa professionalità. Rimetterle in un altro calciatore non è facile, quando è arrivato non era questo. I buoni calciatori si comprano, i leader si creano con il lavoro nel tempo»

Ancora sugli scontri

«Sono momenti che spaccano il cuore a tutti in questo sport. Non devono succedere questi episodi negli stadi, poi bisogna capire i motivi ma comunque vanno condannate queste cose»

Note di merito per qualcuno in campo?

«Quelli che erano in campo vanno tutti elogiati. Quando si è professionisti si prova a vincere tutte le partite, si va forte negli allenamenti perchè sennò si è dilettanti, ed è un’altra cosa. Siamo professionisti in una città come Napoli, di passione veramente forte. Arrivare così e fare una gara del genere vuol dire che si sono allenati bene, qualcuno di questi senza mai giocare. Questo vuol dire che si ha a che fare con dei ragazzi seri»

Insigne andrà via, Mertens?