Spalletti: «Quelli come Insigne danno a noi allenatori la soluzione che non trovi su nessuna lavagna»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima di Napoli-Genoa.

«Quelli come Insigne a noi allenatori danno la soluzione che non trovi scritta in nessuna lavagna, sono quelli che ti danno la creatività dal nulla, dove non c’è possibilità loro se ne escono fuori con una magia. Gli auguro un futuro radioso e la constatazione di aver fatto una carriera meravigliosa nel Napoli. Gli ho chiesto se avesse dormito stanotte, mi ha risposto ‘un po’ sì’».