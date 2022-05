Spalletti: «Incidenti come quelli di oggi allontanano dal calcio»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida vinta contro lo Spezia.

Tanti giovani in campo.

Quando è stata interrotta la partita lei é stato il primo a correre a parlare con i tifosi del Napoli.

«Sono cose che fanno dispiacere, che allontanano dal calcio. Negli stadi ci sono bambini e famiglie, bisogna comportarsi diversamente. E’ una cosa che ci dispiace moto e bisogna fare in modo che non avvengano. Dopo che siamo andati a parlare con loro si sono placati e si sono messi a fare il tifo, bisognerebbe fare questo verso la propria squadra e non contro gli avversari».

Quanto ci vorrà per programmare il futuro del Napoli?

«Lo stanno già facendo i dirigenti e la società, come ho detto ieri non si può mettere a posto tutto in dieci giorni, è un mercato dove si dovrà essere bravi a inserirsi nelle situazioni quando capiteranno, è fondamentale essere pronti se ci portano via qualche giocatore. Quest’anno per un motivo o per un altro mettiamo a rischio diversi leader, se vanno via tutti insieme possono far calare il livello di autostima e convinzione dello spogliatoio».