Spalletti: «Koulibaly per me è incedibile. La società sa quanto è importante, si fa un po’ il gioco delle parti»

In conferenza: «Per diventare leader come lui ci vogliono anni. Anche l’anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni e poi non è successo»

Nella conferenza stampa di vigilia di Spezia-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto ad alcune domande su Kalidou Koulibaly. Sul difensore senegalese si moltiplicano le voci di mercato: è accostato al Real Madrid ma anche alla Juventus. Il presidente De Laurentiis ha detto, in una recente intervista, che la sua permanenza dipende dalla scelta che farà lui stesso. Queste le parole di Spalletti in merito.

«Anche l’anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni e poi invece non è successo, andarono via solo quelli a scadenza. Proviamo a fare finta di essere io e lei un allenatore che nella sua squadra ha Koulibaly: come la pensiamo? Per me diventa incedibile, perché è uno di quei calciatori che sono disponibili a dare sempre una mano a tutti, che hanno quella capacità di mettere mano dove c’è bisogno anche quando sale il livello della partita singola, lui diventa grosso e forte in base alla necessità che c’è. Per me è incedibile, anche perché vogliamo fare un altro campionato importante, se prendiamo un altro si prende solo un giocatore, ma per diventare leader come lui ci vogliono anni».

Spalletti ha aggiunto:

«Sono fortunato perché ho la possibilità di stare a contatto con questi calciatori e di sentire un po’ di cose. Non so nello specifico rispetto alle dichiarazioni del presidente, ma so per certo che la società sa dell’importanza di Kalidou, si fa un po’ il gioco delle parti, spero ci sarà la possibilità di trovare un punto di incontro. Per qualcuno bisogna usare un’attenzione differente, per come la penso io, ma vedremo nei prossimi giorni».