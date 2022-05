Sky: Napoli-Genoa, ballottaggio Lobotka-Anguissa. Scalpita Politano

Le quotazioni dello slovacco, completamente ristabilito, sono in netta risalita. Mertens potrebbe ancora essere preferito a Zielinski

Sky prova ad anticipare le scelte di formazione di Luciano Spalletti per la sfida al Genoa di Blessin, l’ultima partita interna della stagione del Napoli. Sarà l’ultima al San Paolo/Maradona per Insigne che ovviamente partirà titolare. Al suo fianco, in trequarti, Mertens dovrebbe ancora spuntarla su Zielinski. Ballottaggio serratissimo a destra, con Politano che non parte titolare da un mese e che scalpita. Per Sky potrebbe rubare il posto a Lozano. In attacco, ovviamente, Victor Osimhen.

Carte mescolate a centrocampo dove Fabian, dopo il gol al Toro, è certo del posto. Accanto a lui si contendono una maglia Anguissa e Lobotka. In porta dovrebbe esserci Ospina, nessuna sorpresa in difesa a meno che Spalletti non voglia concedere una passerella a Ghoulam in procinto di lasciare la squadra.