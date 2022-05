Rocchi: «Il Var non è una moviola in campo, sta portando giustizia in un mondo difficile e competitivo»

Alla Hall of Fame: «Prima l’arbitro era una figura indiscutibile. Oggi la Var mette in discussione ‘live’ l’arbitro, è un percorso psicologico molto difficile»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della cerimonia della ‘Hall of fame’, in corso a Firenze.

«Il Var non è una moviola in campo. La parola transizione rende l’idea di quello che l’arbitraggio sta subendo. Veniamo da una generazione dove l’arbitro era una figura indiscussa ed indiscutibile per certi aspetti. Oggi invece la Var mette in discussione ‘live’ l’arbitro quindi è un percorso psicologico molto difficile però credo che non ringraziare la tecnologia sarebbe un peccato perché credo che stia portando una valanga di giustizia in un mondo così difficile e così competitivo».