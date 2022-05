Pioli: «Siamo una catena di montaggio perfetta che parte dalla società»

Dopo i ringraziamenti ai tifosi, a San Siro «che è stato spettacolare», l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha analizzato ai microfoni di Dazn la vittoria dei suoi contro la Fiorentina, importantissima in chiave scudetto.

Il Milan oramai è una realtà.

«Credo che la nostra sia una catena di montaggio perfetta che parte dall’alto, dalla gestione della società. I dirigenti credono nel mio lavoro, io credo nei miei giocatori e siamo tutti positivi. Maldini e Massara ci sono sempre vicini, ci aiutano e ci motivano: sono spettacolari. Un allenatore sente la stima dei dirigenti, i giocatori sentono la stima dell’allenatore. Non sappiamo come andrà a finire, per ora siamo a +5 rispetto all’anno scorso. Per molti è la prima volta che si lotta per un obiettivo così importante e auguro a me e ai miei giocatori tante altre volte così, ma per qualcuno potrebbe essere l’ultima volta»