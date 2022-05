Osimhen: «Spero di avere Spalletti per i prossimi anni, lavora con me alla fine degli allenamenti»

Victor Osimhen a Kiss Kiss Napoli. Ha detto che spera di avere Spalletti allenatore per i prossimi anni.

Spalletti è stato molto importante per me, mi ha aiutato tanto per la mia crescita sotto tutti i punti di vista, devo ringraziare anche lo staff per avermi insegnato tanti movimenti. Spalletti è un tecnico di grandissimo livello, lo vedo per come si concentra su di me negli esercizi col pallone e senza pallone, anche a fine allenamento. Spero di lavorare con lui tanti anni ancora.

Victor Osimhen on his future: “I hope to continue with Luciano Spalletti as manager for many years. I wanna tell Napoli fans that we’ll fight to win the league next year, we can do it”, tells Kiss Kiss Napoli. 🔵🇳🇬 #Napoli

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2022