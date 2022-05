Ora il Real ha paura di perdere Mbappé, in Spagna il suo destino è un “mistero”

Tutti i giornali sottolineano che non c’è ancora la firma, e che il francese ci starebbe ripensando ingolosito dalle offerte faraoniche del Psg

Il Psg gli ha offerto le chiavi del club, la scelta del prossimo allenatore, dei nuovi compagni, 120 milioni alla firma e 5 al mese. Manca solo l’elicottero sul tetto per scappare coi soldi. Solo che Kylian Mbappé non è detto che scappi, non più. E il Real Madrid comincia a temere che il francese stia per tirare un pacco epocale a Florentino Perez.

I media spagnoli, praticamente tutti, sottolineano che quella benedetta firma ancora non c’è. E’ “giallo”, c’è un “mistero”. Fonti del Pais vicine ad entrambe le squadre “concordano, ciascuna per conto proprio, nel garantire che il calciatore non abbia ancora firmato nulla che lo impegni definitivamente con nessuna delle due. E aspettano l’annuncio domenica al programma Téléfoot, secondo L’Équipe.

Da Parigi sottolineano che il giocatore non li ha informati che lascerà il club dopo il 30 giugno. In effetti, sottolineano che martedì i rappresentanti del PSG si sono incontrati di nuovo con i membri della famiglia del calciatore e hanno continuato a discutere le opzioni per estendere il legame.

“La situazione – scrive El Pais – è vista con un certo sospetto negli uffici del Real Madrid”.

As scrive di “mistero Mbappé”. Marca che “dopo aver incassato il sì del giocatore, il Madrid ha ricevuto una telefonata”. Eccolo, il “mistero”.