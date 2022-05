Matarrese: «Baggio provò a farmi diventare buddista. Nel ’92 volevo licenziare Maldini, lo salvò Sacchi»

La Gazzetta dello Sport intervista Antonio Matarrese. E’ stato presidente del Bari, presidente della Lega e della Figc, vice presidente di Uefa e Fifa. Insieme al giornalista della rosea Alberto Cerruti, ha scritto la sua autobiografia: «E adesso parlo io». Gli chiedono come vede il calcio di oggi.

«Un po’ una giungla. Ai miei tempi si vinceva di più perché c’era più rispetto. L’altra sera all’Olimpico ho detto a Lotito: “Ma dove volete andare?”. Questi continui contrasti Lega-Figc non portano da nessuna parte. Ci sono da sempre, mai così forti però. Solo con me ci fu un periodo tranquillo, quando da presidente federale “obbligai” la Lega ad accettare Nizzola. Oggi scambio spesso idee con Gravina e Casini, bravi e coraggiosi».

Parla di com’era lui ai tempi degli incarichi di potere.

«Andavo oltre le regole, ma facevo il presidente. In America i giocatori mi facevano giocare a calcetto con loro e mi facevano vincere, accidenti a loro, come se non me ne fossi accorto».