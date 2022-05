Marotta: «Ci servirebbe un miracolo ma credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo» 

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel pre-partita di Inter-Sampdoria. L’Inter dovrà vincere ma sperare allo stesso tempo che il Milan venga battuto dal Sassuolo.

Che mercato farete in estate?

Quante possibilità ci sono che Perisic rinnovi?

Quanto ci crede oggi?

“Nei miracoli bisogna crederci per far sì che si avverino. Lo considero un miracolo, ma ci credo, credo nelle nostre capacità e in quelle del Sassuolo. Siamo davanti a uno scenario in cui può capitare di tutto. Non dimentichiamo che abbiamo un avversario da affrontare, con la radiolina accesa sull’altro campo…”.