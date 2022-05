Luigi De Laurentiis: «Il problema è che non c’è uno Spotify del calcio, ci vorrebbe un nostro canale»

“Il calcio è intrattenimento e deve sfidare una frammentazione gigantesca di prodotto. I giovani usano la tv come terzo schermo, sempre interrotti. Ma non è la qualità del prodotto il problema è la raggiungibilità del prodotto. Non sanno come vedere la partita del Sassuolo o del Palermo. E’ questo il problema. Non c’è uno Spotify del calcio. La Disney s’è comprata tutto, e ha ritirato da tutte le piattaforme i suoi titoli, ha perso fatturato mentre costruiva Disneyplus, ma in poco tempo ha raggiunto 150 milioni di abbonati. Il calcio è un premium fantastico, il live del calcio tira. Anche Dazn voleva essere acquisito da queste grandi piattaforme. Se si potesse creare un nostro canale da vendere in tutto il mondo… Ma qui ci sono 20 o 100 personalismi difficili da gestire. Troviamo quella piattaforma global che distribuisce il contenuto ovunque ci potremmo trasferire lì dentro”.