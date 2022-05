L’Everton si salva e Richarlison attacca Carragher: «Sciacquati la bocca, non ti rispetto»

L’ex Liverpool, opinionista, ha accusato spesso il brasiliano di simulare. Poi l’ha presa con filosofia: «Ai miei tempi Twitter non c’era, avrei risposto anch’io agli esperti»

L’Everton è salvo. Ha quattro punti di vantaggio sul Leeds terzultimo a una giornata dalla fine. A questo punto, la lotta per rimanere in Premier è tra l’ex squadra di Bielsa e il Burnley. I Toffees hanno vinto una partita a dir poco rocambolesca contro il Crystal Palace. Una rimonta incredibile, visto che alla fine del primo tempo la squadra di Lampard perdeva 2-0. Poi, nella ripresa, prima il pareggio – ad opera di Richarlison – e poi il gol del vantaggio di Calvert-Lewin che vale praticamente una stagione.

Al termine del match, gli evertoniani hanno cominciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Richarlison, l’attaccante brasiliano ch’è un po’ il simbolo dell’altra faccia di Liverpool, ha ingaggiato una vera e propria «rissa social» con Carragher, già capitano dei Reds. Jamie Carragher, che ora fa l’opinionista, ha spesso attaccato l’attaccante brasiliano durante la stagione per i suoi atteggiamenti in campo. In particolare, l’ha accusato di fingere continuamente infortuni, di simulare. In un tweet che ha poi cancellato scrisse addirittura che «in ogni partita dell’Everton finisce a terra tre, quattro volte, come se avesse subito un infortunio importante, e poi si rialza». Il brasiliano, a stagione finita, ha risposto per le rime su Twitter all’ex difensore: «Sciacquati la bocca quando parli di me e dell’Everton – ha scritto -, non ti rispetto».

@Carra23 wash your mouth before you talk about me and everton and I don’t respect you 💩 — Richarlison Andrade (@richarlison97) May 20, 2022

A Carragher non manca l’ironia, visto che l’ha presa bene: «quando ero un calciatore – ha ribattuto – sono certo che avrei chiamato in causa gli esperti un sacco di volte. Twitter non c’era».

I actually quite like this, if Twitter was about when I was a player I’m sure I would’ve called pundits out quite a lot!! https://t.co/skfIpPCQhQ — Jamie Carragher (@Carra23) May 20, 2022