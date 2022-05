La Moviola del CorSport su Fiorentina-Roma: Banti richiama una OFR folle, siamo alla frutta

Nella Moviola del CorSport, Edmondo Pinna definisce “folle” il rigore concesso ieri dall’arbitro Banti alla Fiorentina, dopo essere stato richiamato al Var da Banti.

“Non vorremmo trovarci nei panni del povero designatore Rocchi: gli arbitri fanno il contrario di quello che ha predicato. Se anche uno come Banti (che non dava un rigore in campo mai, figuriamoci al Var) richiama per un episodio infinitesimale, vuol dire che siamo alla frutta”.