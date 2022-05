La Lega Serie A di nuovo contro l’indice di liquidità, ma alcuni club chiedono a Gravina intransigenza 

La Lega Serie A torna compatta contro l’indice di liquidità preteso dal presidente della Figc Gabriele Gravina. I club sono pronti di nuovo a fare la guerra. Prima, però, ci sarà un tentativo diplomatico, che andrà in scena oggi in Consiglio Federale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’idea è di procedere con i ricorsi.

“L’idea di base è quella di avanzare uno o più ricorsi. Non è chiaro, però, se l’iniziativa debba prenderla la Lega o i singoli club e, soprattutto, a quale organo rivolgersi. In Federcalcio, infatti, sono convinti che i termini per appellarsi al Consiglio di garanzia del Coni siano scaduti. In ogni caso, come già sottolineato, da via Allegri non arrivano margini di apertura, anzi”.