Insigne: «Io ho fatto la mia scelta e la società la sua, sono contento io e sono contenti loro»

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Genoa, ultimo match giocato al Maradona prima della partenza per il Canada.

Quali sono i momenti che porti nel cuore?

Cos’ha rappresentato per te Napoli?

«Troppo forte l’amore per questa città e questa maglia, ma ci sono momenti in cui si devono fare delle scelte, l’abbiamo fatta con la società, per me non ci sono problemi, sono contento io e sono contenti loro, non ho rimpianti. Oggi i tifosi mi hanno dimostrato l’affetto nei miei confronti e li porterò sempre dentro. Il mio grazie va a tutti gli allenatori che ho avuto, che anche in questi giorni hanno speso belle parole per me, vuol dire che in questi 10 anni qualcosa di buono ho fatto, porterò tutti nel mio cuore, il presidente e il figlio, tutta la società, perché questa è stata per 10 anni casa mia e ci ho fatto anche il settore giovanile».