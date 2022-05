Il ritorno del Nottingham Forest in Premier è «una dose di romanticismo in tempi complicati»

Lo scrive il Guardian. «Magari Paul McCartney manterrà la sua mezza promessa di esibirsi al City Ground dopo la promozione»

«Far have we travelled, much have we seen», si legge sullo striscione drappeggiato a Wembley. Se i tifosi più giovani del Nottingham Forest, che probabilmente non ricordano la storica squadra inglese in Premier League, saranno fortunati, magari Paul McCartney manterrà la sua mezza promessa di esibirsi al City Ground dopo la promozione.

Lo racconta l’edizione online del Guardian, che sceglie parole poetiche per raccontare il ritorno dei Tricky Trees nella massima serie dopo ventitré anni: è stata «una dose di romanticismo in tempi complicati». La finale dei playoff si è giocata a Wembley, in uno stadio che i tifosi del Nottingham Forest non vedevano da trent’anni. Si sono ritrovati come vecchi amici, magari incontrandosi in stazione, a Nottingham, e ricordando i giorni in cui il Forest viaggiava per tutta l’Europa e – ricorda il giornale inglese – generalmente vinceva. Le finali di Wembley, infondo, «rimettono insieme rapporti, connessioni». La partita s’è conclusa con un ruggito che ha sollevato da anni e minuti d’angoscia.