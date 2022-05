Il presidente del Marsiglia: «Milik? È sotto contratto. Vogliamo dare continuità a questo gruppo»

Prosegue tra alti e bassi l’avventura al Marsiglia di Arek Milik. Il centravanti polacco ha segnato 20 g0l anche quest’anno, nonostante una stagione costellata di infortuni, ma il suo rapporto con l’allenatore dell’Om, Sampaoli, non è mai decollato, tra frizioni, sostituzioni e scelte tecniche più o meno contestate. Il tecnico argentino, talvolta, gli ha preferito il falso nueve.

Il principale sponsor dell’ex attaccante del Napoli è però Pablo Longoria, il presidente del Marsiglia. Che qualche giorno fa ha incontrato il calciatore e il suo agente e che ha ribadito a Rmc Sport la sua personale stima e l’intenzione di continuare il rapporto lavorativo. Le sue dichiarazioni:

«Milik è un giocatore sotto contratto con noi. Abbiamo parlato per tutta la stagione. Vogliamo dare continuità a questo progetto, confermando quei giocatori che ci hanno portato al secondo posto in campionato. È importante dare continuità a questo gruppo. Come dico sempre, tra persone intelligenti l’equilibrio è sempre possibile»