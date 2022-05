Il patron di Radio Italia: «Negli anni ’90 subimmo un attentato, il primo ad aiutarci fu Pino Daniele» 

Il Corriere della Sera intervista Mario Volanti. Fu lui, nel 1982, a inventare Radio Italia, di cui oggi è ancora presidente. Ogni anno organizza il concerto live a Milano.

All’epoca era musicista, compositore e dj. Fece tutto da solo.

«Sono partito da zero da un appartamento in via San Gregorio 23 a Milano, che era di proprietà del mio allora socio al 50%. Ho costruito Radio Italia con le mie mani: ho montato i primi ponti, ho piazzato i trasmettitori, ho costruito con l’aiuto di mio padre i banconi in compensato — il truciolato costava troppo —, ho acquistato i piatti. Non ero mai salito su un tetto e mi sono arrampicato a piazzare un palo per l’antenna, sono andato anche in Sicilia a montarmi i ponti, all’epoca non c’era bisogno di autorizzazioni, bastava una comunicazione alla Questura. Oggi invece non puoi muovere uno spillo senza chiedere 800 permessi».