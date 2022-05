Il Napoli è il quarto brand calcistico in Italia, il 27esimo al mondo

Solo Juve, Inter e Milan davanti. Il nuovo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi, Brand Finance

Dal nuovo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi, Brand Finance, emerge che il Napoli è al 27esimo posto nella classifica dei brand calcistici più forti al mondo. Lo riporta Calcio & Finanza. La Juve, la prima italiana in classifica, conferma l’11esima posizione dell’anno scorso. Il valore della società torinese è stimato in circa 705 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto alla misurazione precedente. Davanti agli azzurri anche l’Inter, al 14esimo posto, e il Milan fresco campione d’Italia, al 17esimo. Dietro al Napoli la Roma, 29esima. In classifica anche l’Atalanta, 42esima, e la Fiorentina, 50esima.

Il report sorride alla Juve: grazie al significativo incremento di 140 milioni di euro anno su anno, pari a una crescita del 25%, la Juventus è uno dei cinque club il cui marchio è cresciuto di più nel calcio mondiale. Inoltre – si legge su Calcio & Finanza – quest’anno il brand Juventus ha recuperato e superato del 4,4% il valore pre-covid. A seguito della forte crescita, la Juventus si conferma all’11° posto nel Brand Finance Football 50 2022 e riduce sensibilmente la distanza con l’Arsenal al 10° posto.

Tra gli indicatori valutati anche la qualità dello stadio oltre alla percezione della qualità del club, fair play, sponsorizzazioni, attrattività per partner ed emittenti, affluenza media dei tifosi allo stadio.