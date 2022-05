Gravina: «Il calciatore è come il capannone nelle imprese, non può diventare copertura cosmetica dei nostri bilanci»

A “Il calcio che l’Italia si merita”, iniziativa organizzata dal Corriere dello Sport, è intervenuto il presidente Figc Gabriele Gravina.

«Io sono contrario al Decreto Crescita», ha dichiarato. «E sono contrario perché ritengo che il calcio italiano meriti di più, attualmente se ne fa un’applicazione distorta, che genera disastri in termini d’impatto gestionale. Il calciatore è un bene strumentale nel calcio, come un capannone nelle imprese. E se diventa ammortamento, e la legge ti permette di fare rivalutazioni, diventa una copertura cosmetica dei nostri bilanci: mi terrorizza. Il calcio merita rispetto, ed è giusto rivendicare la tutela del diritto d’autore sugli eventi. Non è pensabile che il calcio generi 16 miliardi di scommesse e non abbia diritti»