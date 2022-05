Giuffredi: «Di Lorenzo non esclude di restare a vita a Napoli. Se Politano va via? Potrebbe e non potrebbe…»

Mario Giuffredi, che ha in procura Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando del futuro dei tre calciatori del Napoli.

« Di Lorenzo sta benissimo a Napoli ed è contento di rimanerci. Giuntoli e Spalletti comunque devono ancora fare il punto con il club e noi procuratori non abbiamo incontrato la società, quindi è presto per parlare che strada percorrere sia per lui che per Mario Rui e Politano »

Nelle ultime partite, Spalletti ha spesso preferito Lozano a Politano…

«…ma non vuol dire che queste scelte possano precludere la strada per il futuro. La situazione non è in discussione per il fatto che non abbia giocato le ultime partite. Politano è, dopo Insigne, l’esterno con più minutaggio del Napoli. Le valutazioni vanno fatte sul futuro guardando a 360 gradi, se i giocatori hanno la testa giusta per restare, la voglia giusta… Poi c’è da capire che direzione prende il mercato, qual è il pensiero dell’allenatore, del calciatore. Se alla fine resta? Potrebbe e non potrebbe»