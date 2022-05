Gazzetta: nel contratto di Mertens una clausola che consente al Napoli di bloccarlo fino a giugno

Sulla Gazzetta dello Sport, Maurizio Nicita scrive del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Al momento è tutto fermo, ma c’è una clausola nel contratto del belga per la quale il Napoli può bloccarlo fino a scadenza.

“C’è un aspetto che non è stato considerato a fondo. Sul contratto in scadenza il Napoli vanta una opzione di rinnovo alle stesse cifre, quasi 5 milioni netti di euro per il giocatore. È chiaro che il club non rinnoverà a quelle cifre, ma quella opzione costringe Mertens oggi a dover attendere ancora un mese. Per poi poter fare eventualmente altre scelte”.