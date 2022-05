Gazzetta: la visita di Adl a casa Mertens è stata solo una mossa per distendere l’ambiente dopo Empoli?

Dopo quel contatto, risalente ad aprile, non ci sono stati ulteriori incontri. Al momento non è stata avviata una trattativa reale.

Dopo l’incontro a palazzo Donn’Anna successivo alla sconfitta di Empoli tra Mertens e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ci sono stati altri contatti. Al momento non è stata avviata una trattativa reale. La Gazzetta dello Sport ipotizza che non ci sia una reale volontà di rinnovo da parte del club, ma che si sia trattato di una mossa strategica per distendere l’ambiente dopo quanto accaduto a Empoli, con il sogno scudetto definitivamente sfumato.

“Dopo quell’incontro a Palazzo Donn’Anna, casa Mertens del 26 aprile scorso, non ci sono stati altri segnali precisi. In quella occasione ci fu solo un rompere il ghiaccio dopo mesi di silenzio. Dunque una trattativa vera e propria al momento non pare sia stata avviata”. “Chi sta intorno alla famiglia Mertens, racconta di un uomo che ancora non ha chiaro il proprio futuro, al di là del suo sventolato legame con la città di Napoli. e bisogna vedere se davvero il club vuole rinnovare il contratto al proprio goleador. Intendiamoci, è legittimo avere programmi diversi e dirsi addio, ma De Laurentiis con quella visita di aprile aveva dato un segnale chiaro sulla volontà di proseguire insieme. A meno che non fosse solo una mossa per distendere l’ambiente, visto che si era dopo il crollo di Empoli, con un punto conquistato dal Napoli in 3 partite quando doveva correre per lo scudetto. Il tempo chiarirà meglio”.