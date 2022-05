Gazzetta: la Serie A prima in Europa per espulsioni di allenatori. Quanta gente c’è sulle panchine?

Allegri è solo l’ultimo caso. In Serie A ci sono stati 15 cartellini rossi con 5 recidivi. Sembra che schierare in panchina tanti addetti ai lavori sia fatto apposta per fare confusione

Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza torna sull’espulsione di Massimiliano Allegri durante la finale di Coppa Italia contro l’Inter, per una quasi rissa a bordo campo dopo un litigio con la panchina nerazzurra. E’ solo l’ultimo episodio che ha coinvolto le panchine della Serie A, dove sono sempre più frequenti episodi del genere.

Basandosi sui dati Opta, Vernazza fa un confronto tra le espulsioni di allenatori registrate nei cinque maggiori campionati europei. La Serie A batte tutti.

Tra questi 15, ce ne sono cinque espulsi due volte, recidivi. Si tratta di Inzaghi (Inter), Spalletti (Napoli), Gasperini

(Atalanta), Mourinho (Roma) e Zanetti (ex Venezia).

Vernazza punta il dito sull’eccesso di affollamento in panchina.

“Le panchine ormai sono troppo piene: giocatori a volontà, preparatori di ogni ordine e grado, dirigenti vari. Un affollamento di figure, non tutte indispensabili, e se guardiamo al nostro orto, la Serie A, si fa strada un cattivo pensiero: alcuni sembrano schierati apposta per fare confusione, per cavalcare ogni pretesto. Giocatori che non hanno la minima chance di entrare – per esempio il terzo portiere e la riserva delle riserve – o collaboratori tecnici di nicchia, tesserati che si agitano e strepitano a piacere, tanto se li espellono importa zero. La Var, con le sue pause interminabili e cariche di elettricità, ha acuito lo stress”.