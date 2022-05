Gazzetta: il Napoli pagherà i 12 milioni di Olivera in tre rate per spalmare la spesa in diversi bilanci

L’acquisto di Mathias Olivera da parte del Napoli è anche sulla Gazzetta dello Sport. La rosea parla di prestito con obbligo di riscatto per 12 milioni più 3 di bonus. Importo che sarà pagato in tre rate. L’ingaggio è di 1,5 milioni l’anno.

“Il Napoli prende il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per 12 milioni più 3 di bonus che saranno pagati in tre rate, consentendo così di spalmare la spesa in diversi bilanci. Il giocatore avrà un quinquennale da 1,5 milioni di euro all’anno. Per via degli sgravi fiscali del decreto crescita, si tratta di un’operazione di un costo complessivo di circa 25 milioni”.