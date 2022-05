Gazzetta: il Maradona si prepara a salutare Insigne, che ringrazierà i tifosi con un discorso

Venduti già 40mila biglietti. De Laurentiis premierà il capitano con una targa. Sui maxischermi le immagini dei suoi gol più belli e i saluti di vecchi giocatori

Per Napoli-Genoa sono stati venduti già 40mila biglietti. Sarà il giorno del saluto di Lorenzo Insigne al Napoli, l’ultima partita del capitano al Maradona. Il Napoli sta organizzando un saluto ad uno dei suoi giocatori simbolo. La Gazzetta dello Sport ne dà alcune anticipazioni.

“Di certo una targa ricordo sarà consegnata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Inoltre saranno proiettati nei megaschermi del Maradona immagini dei gol più belli segnati da Insigne. Alternati con video di saluti di vecchi compagni e giocatori del passato. Alcuni risponderanno all’appello del club nelle prossime ore. al momento di sicuro ci saranno i saluti di Marek Hamsik e Paolo Cannavaro, vale a dire gli altri capitani che hanno sollevato trofei – insieme a Insigne – nei 18 anni di gestione del Napoli da parte di De Laurentiis. A fine gara, poi, in rispetto anche al Genoa che lotta per la salvezza, il capitano preparerà un breve discorso per salutare la propria gente”.

Per mercoledì 18 maggio, invece, Insigne ha organizzato una festa per 200 invitati in un locale fuori città. Tra gli ospiti anche Clementino e Gigi D’Alessio.