Gazzetta: il Mapei sarà tutto del Milan, anche i tifosi del Sassuolo hanno procurato i biglietti ai rossoneri

Oggi lo stadio del Sassuolo, il Mapei, sarà tinto di rossonero. Secondo le stime della Questura saranno 18mila i tifosi del Milan presenti, che sperano di assistere alle celebrazioni scudetto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“oggi lo stadio del Sassuolo sarà quasi interamente rossonero: la quota neroverde sarà minima, e tra i duemilacento tifosi abbonati di casa c’è chi, potendo sfruttare una speciale prelazione dedicata, si è adoperato per procurare un

biglietto agli ospiti”.

“Nella storia tutti vogliono avere una parte. Il tifo organizzato sarà di nuovo protagonista: quattromila quelli che occuperanno il settore riservato, attesa l’ennesima coreografia. Tra gli ultrà settecento quelli che oggi seguiranno il percorso della squadra: in treno dalla Stazione Centrale di Milano a quella di Reggio Emilia; a loro si aggiungeranno almeno altri 25 pullman dei club. Oltre a chi si muoverà singolarmente: una marcia che potrebbe coinvolgere anche tanti tifosi sprovvisti di tagliando, nonostante l’appello del club a rinunciare. E nonostante un imponente dispiegamento di forze dell’ordine: servizi speciali per monitorare la situazione fuori dall’autostrada, dalla stazione

Mediopadana e ovviamente all’esterno dello stadio, in particolare per sorvegliare su bagarinaggio e vendita di biglietti falsi”.