Gazzetta: Adl punge Spalletti e non è la prima volta, per andare avanti insieme serve più chiarezza

La Gazzetta dello Sport commenta le dichiarazioni alla stampa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In particolare quelle che il patron ha dedicato al suo tecnico, Luciano Spalletti. La rosea le definisce punzecchiature da parte di De Laurentiis, e non sono nemmeno le prime.

“Il matrimonio fra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in essere e ci si augura che possa continuare, ma alcune frasi dette e ripetute dal presidente, come certi fastidi mostrati dal tecnico, sono lì a far capire che ancora va rinsaldato qualcosa che nell’ultimo periodo si è incrinato. E non sono malignità giornalistiche perché negli interventi pubblici De Laurentiis più volte ha lasciato “vie di fuga” al proprio allenatore, legato da un contratto biennale e siamo alla fine solo della prima stagione”.

“Quelle pronunciate finora sono parole. Che però dovranno diventare fatti. Perché il binomio Napoli-Spalletti potrà regalare soddisfazioni alla piazza se ci sarà chiarezza dei rapporti fra i due protagonisti, al di là di quanto appare all’esterno. Un esempio? Le scelte di mercato. Il tecnico ha mostrato di non avere gran feeling con Mertens e il presidente invece è andato addirittura a casa del belga, per parlare anche di rinnovo. Rinnovo che l’allenatore ha chiesto per il portiere Ospina, ma ancora non è arrivato”.