El Mundo: per Mbappé decisivi gli interventi di Macron e Sarkozy

La ricostruzione del quotidiano spagnolo, le pressioni politiche, gli assegni in bianco del Qatar e il cambio di idea dell’attaccante francese

Per El Mundo la permanenza di Mbappé al Psg è anche un caso politico-diplomatico.

Il quotidiano spagnolo ricostruisce la vicenda sin dalle dichiarazioni dello scorso autunno dell’attaccante francese sulla sua volontà di non rinnovare.

Da allora sono cambiate molte cose. C’è stata la sfida in Champions tra Psg e Real Madrid con la vittoria degli spagnoli. Per El Mundo

Sarkozy e Macron hanno chiamato l’attaccante per fargli rinnovare il contratto col Psg, il Qatar ha messo assegni in bianco per lui e la sua famiglia, l’opinione pubblica francese gli ha messo pressione e ora, appena un mese dopo aver terminato il suo contratto, Mbappé ha deciso di rimanere.