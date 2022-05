Di Marzio: Bernardeschi non rinnova con la Juve, decisione di comune accordo

L’esterno della Nazionale lascia i bianconeri a parametro zero dopo cinque stagioni. Era arrivato nel 2017 dalla Fiorentina

Federico Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la Juventus, in scadenza tra poche settimane. La decisione è stata presa dalla società di comune accordo col calciatore. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato di Sky.

Bernardeschi lascia quindi i bianconeri a parametro zero dopo cinque stagioni dal rendimento piuttosto altalenante. Alla Juve ha vinto tre volte lo scudetto e due volte la Coppa Italia. In mezzo, l’Europeo con l’Italia di Mancini. Era arrivato nell’estate del 2017 dalla Fiorentina per circa 40 milioni.